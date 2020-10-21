Степанакерт, , 17:17 — REGNUM Министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщило о гибели 62 своих военнослужащих за последние сутки.

Списки погибших опубликованы 21 октября на официальном сайте оборонного ведомства республики.

Напомним, 20 октября в НКР было известно о 771 погибшем в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе.

С учетом новых данных в списках погибших на фронте теперь числится 833 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Азербайджан засекретил все данные о боевых потерях своих Вооруженных сил.

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