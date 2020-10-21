Минск, , 17:10 — REGNUM Польша и Украина предоставили белорусским гражданам преференции, что способствовало их выезду в поствыборный период. Об этом 21 октября в Минске заявил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.

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По его словам, с сентября в Польшу уехало более 10 тысяч граждан Белоруссии, около 3 тысяч — на Украину, а в Литву и Латвию совокупно — до 500 человек.

По словам Бегуна, власти Белоруссии не считают массовый отъезд своих граждан критичной ситуацией, не видят значительной утраты трудовых ресурсов и угрозы национальной безопасности.

Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии не исключил, что часть выехавших из постсоветской республики могла запрашивать в других странах статус политического беженца в связи с дестабилизацией общественно-политической обстановки на родине.

Напомним, с 9 августа, после закрытия избирательных участков для голосования на выборах президента Белоруссии, в постсоветской республике проходят массовые акции протеста против бессменного правления Александра Лукашенко и полицейского террора. Власти Белоруссии жестоко избивают и пытают манифестантов, нескольких застрелили и отказываются возбуждать уголовные дела за убийство.

Совбез Белоруссии в лице своего госсекретаря официально рекомендовал несогласным с проводимой Лукашенко политикой покинуть Белоруссию. Его глава Андрей Равков 24 августа, реагируя на зарубежные акции солидарности с белорусскими протестующими, написал на своей странице в Facebook: «В связи с этим вопрос к тем, кто так умилён заграничными подпрыгиваниями: вы почему там не живете, освободив здесь каждый свое рабочее место, места ваших детей в садике, уменьшив нагрузку на учителей в школе, конкурс в вуз и очередь к врачу? Сейчас на меня закричат: «Это наша земля, родная и неповторимая, мы никуда не должны ехать!» — и это правильно, наша. Тогда и опирайтесь на нее, а не на импортные эмоции».