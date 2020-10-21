Подгорица, , 16:58 — REGNUM Центр демократических преобразований Черногории (CDT) попросил высокопоставленных правительственных чиновников и премьер-министра, которые заняты формированием нового правительства, рассмотреть поправки в процедуру предстоящей переписи населения. В частности, предлагается не собирать не собирать данные об этнической и религиозной принадлежности, а также о языке.

«Во время следующей переписи мы инициируем отказ от практики сбора данных об этнической (национальной) и религиозной принадлежности, а также о языке, на котором говорят граждане, которые являются объектами переписи в соответствии с методологией», — говорится в заявлении CDT.

По их словам, цель предложения — сломать существующую практику и устоявшийся способ понимания сути переписи.

CDT также заявляет, что предыдущая практика проведения переписи не была незаконной, но они считают ее устаревшей, поэтому, по их словам, они хотят предложить альтернативный способ мышления для другого понимания сути этого важного социального действия.

Как они отмечают, эта инициатива полностью соответствует будущим обязательствам Черногории перед ЕС, которые подразумевают, что переписи проводятся в порядке регистрации, без заявлений граждан, поскольку предыдущий традиционный способ сбора и обработки данных устарел и менее надежен.