Ереван, , 16:57 — REGNUM Правительство Армении объявило о намерении временно запретить ввоз в страну турецких товаров, сообщает 21 октября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армянского кабмина.

По утверждению агентства, запрет начнет действовать с 31 декабря 2020 года.

«Правительство Республики Армения решением от 20 октября ввело временный запрет на импорт товаров конечного потребления турецкого происхождения. Запрет вступит в силу с 31 декабря 2020 года», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Отмечено, что такое решение было принято «учитывая многочисленные подтвержденные факты пособничества и открытой поддержки Турцией военных и террористических действий, развязанных Азербайджаном против Республики Арцах».

Турция именуется «враждебно настроенной страной», а запрет должен способствовать прекращению финансирования турецкой государственной казны из армянских источников.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция открыто поддерживает военные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе, оказывает Баку военно-техническую поддержку. По утверждению ряда СМИ, турецкие военные осуществляют прямое руководство боевыми действиями ВС Азербайджана в Карабахе.

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