Брюссель, , 16:30 — REGNUM Москва и Вашингтон «очень близки к достижению соглашения» по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщила 21 октября журналистам постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

Она добавила, что в Вашингтоне и в НАТО положительно оценивают такое развитие событий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, положительно оценил планы возможного продления СНВ-3 генсек НАТО Йенс Столтенберг. При этом он упомянул о Китае, который США хотели бы втянуть в схему контроля над вооружениями вопреки планам самого Пекина.

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