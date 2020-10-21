Москва, , 16:29 — REGNUM Два стратегических бомбардировщика B-1В ВВС США перехвачены российскими истребителями над нейтральными водами Берингова моря, сообщает 21 октября Национальный центр управления обороной РФ.

Воздушные объекты были обнаружены средствами контроля воздушного пространства.

После их обнаружения в воздух были подняты истребители Миг-31 и Су-35 из состава дежурных сил ПВО Восточного военного округа.

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два стратегических бомбардировщика B-1В ВВС США и сопроводили их над акваторией Берингова моря», — указано в сообщении. Центра

«После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы Российской Федерации российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования», — сообщили российские военные.

Отмечено, что нарушения границы Российской Федерации не было допущено.

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