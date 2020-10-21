Варшава, , 16:26 — REGNUM В среду, 21 октября, в Варшаве и ряде регионов Польши проходят уличные акции протеста противников новых правил обращения с животными. В них участвуют фермеры и активисты ряда примкнувших к ним политических сил. Не обошлось без вмешательств полиции. Об этом сообщает Onet.pl.

«Мы требуем встречи с премьер-министром, мы будем протестовать до конца. Мы находимся в городе Кошуты. Это легендарное место, где в 90-е годы проходили забастовки. Здесь полиция избивала фермеров, избивала нас. Они не хотели, чтобы фермеры высказывались и протестовали. Но сегодня мы этого не позволим полиции», — заявил руководитель фермерского движения «Агроуния» Михал Колодзейчак.

Участники акции заблокировали главную дорогу в городе, используя автомобильные шины и тюки соломы. Фермеры заявили, что не остановят протесты, пока их требования не будут выполнены. «У нас есть четкие условия, и мы требуем встречи с премьер-министром как можно скорее. Он несет ответственность за происходящее в стране», — подчеркнул Колодзейчак.

Для прекращения блокировки дороги в акцию протеста вмешалась полиция, произошла небольшая стычка, в ходе которой активист был задержан.

Напомним, поправки в закон о животных предусматривают, помимо прочего, запрет разведения животных на мех, запрет на использование животных в развлекательных целях, а также запрет на убийство животных без предварительного оглушения, что не позволяет фермерам производить кошерное и халяльное мясо.

По мнению экс-министра сельского хозяйства Польши, а также представителей фермерских организаций, принятие поправок может негативно отразиться на доходах фермеров. Каждую среду фермеры и некоторые политики, присоединившиеся к ним, проводят в Варшаве уличные акции протеста против новых правил. 9 октября в инициировавшей внесение поправок партии «Право и справедливость» сообщили, что фермеры получат компенсации из бюджета за потенциальные финансовые потери из-за нововведений.