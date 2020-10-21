Варшава, , 16:20 — REGNUM Глава министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак в своем Twitter-аккаунте сообщил, что военные в республике занялись отбором проб для тестирования на наличие коронавируса, благодаря чему медицинский персонал может больше сосредоточиться на помощи пациентам.

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«Сегодня солдаты уже собирают образцы в 28 точках по всей Польше. Задействованы 53 мобильных бригады для отбора мазков», — написал Блащак и анонсировал, что данная тенденция будет расти.

Также 21 октября стало известно, что Инспекция вооружений армии Польши подписала контракт на поставку 175 санитарных машин. Транспортные средства будут использоваться для поддержки медработников в кризисных ситуациях, когда будет не хватать ресурсов для оперативного принятия вызовов скорой помощи. Контракт также включает возможность увеличения заказа на дополнительные автомобили до 202.