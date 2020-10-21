Брюссель, , 16:17 — REGNUM Продление на год Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) позволит странам НАТО выиграть время для «вовлечения Китая», заявил 21 октября генсек альянса Йенс Столтенберг.

Комментируя обсуждаемый Россией и США вариант продлить на год СНВ-3, Столтенберг заявил, что НАТО одобряет это, поскольку без такого договора ситуация окажется опасной.

Затем генсек альянса добавил, что если договор продлят, то появится «дополнительное время для работы над вовлечением Китая в режим контроля над стратегическими вооружениями».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, истекающий в феврале 2021 г. СНВ-3 может быть продлён на год на условиях замораживания ядерных вооружений обеими сторонами договора — Москвой и Вашингтоном. Вопрос ещё не решён. Китай же никогда не был участником СНВ-3.

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