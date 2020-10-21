Бишкек, , 16:11 — REGNUM Депутат парламента Киргизии Бактыбек Сыдыков назначен на должность председателя правления ОАО «Международный аэропорт «Манас», в состав которого входят все 11 киргизских аэропортов.

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До настоящего момента ОАО «МАМ» возглавлял Мурат Примбердиев, который, как утверждается, «ушел с должности по собственному желанию».

Напомним, что Бактыбек Сыдыков ранее уже занимал пост председателя правления «Манаса» в период с 2007 по 2010 годы, а после свержения президента Киргизии Курманбека Бакиева в ходе «Апрельской революции» был снят с этой должности.

Отметим также, что Бактыбек Сыдыков является сыном Усена Сыдыкова — советника экс-президента Курманбека Бакиева.

Международный аэропорт «Манас» находится в 23 км к северо-западу от Бишкека. Высота над уровнем моря 637м. Аэродром аэропорта «Манас» относится к классу «4E» и пригоден для эксплуатации всех типов воздушных судов.

Аэровокзальный комплекс, обслуживающий пассажирские авиаперевозки как на внутренние так и на международные рейсы, обладает пропускной способностью 750 человек в час и имеет площадь около 3000 кв.м.