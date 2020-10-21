Киев, 21 октября 2020, 16:05 — REGNUM Украина должна частично отменить санкции против РФ в ответ. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, сообщила 21 октября пресс-служба политика.
Депутат считает, что Украина должна совершить зеркальные действия после того, как РФ сняла санкции с нескольких украинских предприятий.
Политик считает, что поступок России не должен остаться без ответа.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Виктор Медведчук заявил, что деструктивная санкционная политика Киева нуждается в пересмотре.
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