Париж, 21 октября 2020, 15:59 — REGNUM Франция впервые осуществила запуск крылатой ракеты с подводной лодки (КРПЛ) собственного производства. Об этом в среду, 21 октября, сообщает Le Figaro.
По информации Министерства вооруженных сил Франции, в стране прошел первый успешный запуск крылатой ракеты с атомной подводной лодки «Сюффрен» типа «Барракуда». Отныне подводные силы Франции смогут достигать наземные инфраструктуры с большого расстояния.
«Этот успех придает нашим морским стратегическим силам новую мощь и позволяет им занять место среди лучших в мире», — заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.
Напомним, 10 сентябряПарлисовершила визит в Индию с целью продвижения продукции французской военной отрасли. «Дипломатический, стратегический и торговый визит» увенчался продажей индийской стороне пяти французских истребителей «Рафаль».
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