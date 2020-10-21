Москва, , 15:49 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, приостанавливающий индексацию оплаты труда госслужащих, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

Сейчас предусматривается ежегодное увеличение размеров окладов денежного содержания по должностям федеральной государственной гражданской службы в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год с учетом уровня инфляции (потребительских цен).

Законопроект предполагает приостановку действия этих норм. Согласно финансово-экономическому обоснованию инициативы, прогнозная экономия средств федерального бюджета в случае принятия законопроекта составит в 2021 году — 2,9 млрд рублей (из расчета на три месяца), в 2022 году и далее на 11,8 млрд рублей (из расчета на год).

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума отказала в повышении зарплат помощникам депутатов и сенаторов