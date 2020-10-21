Подгорица, , 16:06 — REGNUM 21 октября в Анкаре подписан Меморандум о сотрудничестве между кассационным судом Турецкой Республики и верховным судом Республики Черногория. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

«Признавая важность прав и свобод человека и ценностей судебной системы, что изложено в многочисленных международных декларациях, пактах и принципах Организации Объединенных Наций, мы убеждены, что сотрудничество в области права и обмен опытом, продолжают развивать и укреплять отношения между Черногорией и Турцией», — заявили подписанты данного меморандума

Меморандум «в целях совместных действий в интересах правосудия — как важного компонента прав человека» подписали председатели высших судов двух государств Мехмет Акарджа и Весна Меденица.

«Меморандум отражает принципы государственного суверенитета и обеспечения юрисдикции судов в области защиты, гарантии верховенства и прямого действия закона, защиты свобод, основных гражданских и политических прав, а также правильного и эффективного управления правовой системой», — отметила Меденица.