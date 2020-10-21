Москва, , 15:48 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, регулирующий вопросы индексации фонда оплаты труда помощников членов Совфеда и депутатов Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

Приостанавливается на период с 1 января 2021 года по 1 января 2022 года действие норм об индексации размера фонда оплаты труда помощников членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы.

Тем самым, отмечает комитет Госдумы по контролю и регламенту, законопроект принципиально согласуется с предложенной правительством РФ системной инициативой по оптимизации бюджетных расходов на содержание служащих и работников, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней. Там напоминают о намерении приостановить на период с 1 января 2021 года по 1 января 2022 года индексации (увеличения) должностных окладов государственных гражданских служащих.