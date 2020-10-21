Ереван, , 15:43 — REGNUM На данный момент у вопроса Нагорного Карабаха не имеется дипломатического решения. Об этом 21 октября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в видеообращении на своей странице в соцсети Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: в условиях хрупкого перемирия — все новости»

"Мы должны осознавать, что вопрос Карабаха, хотя бы на данном этапе, и начиная с данного этапа еще очень долгое время, не может иметь дипломатического решения», — сказал он.

Кроме того, армянский премьер-министр уточнил, что, по его мнению, все такие предложения должны считаться завершившимися.

Также Пашинян отметил, что армянская сторона всегда была готова к решению данной проблемы на основе взаимного компромисса, однако, в данный момент ситуация сложилась так, что вещи, которые приемлемы для Армении, больше неприемлемы для Азербайджана.

«Это свидетельствует о том, что уже бессмысленно говорить о дипломатическом решении хотя бы на данном этапе», — заключил глава правительства Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что соблюдение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе обсудил министр иностранных дел России Сергей Лавров со своими коллегами из Армении и Азербайджана