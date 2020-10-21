Киев, , 15:54 — REGNUM На Украине могут начать наказывать учителей, которые используют на уроках понятие «Великая Отечественная война». Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко на своей странице в социальной сети Facebook.

Экс-парламентарий опубликовал документ, подписанный заместителем министра образования Украины Любомирой Мандзий. В нём сказано, что некоторые учителя позволяют себе употреблять терминологию «однозначно осуждённую» законом Украины «О декоммунизации», в частности термин «Великая Отечественная война».

Автор документа подчеркнула, что преподавание истории в школах Украины должно вестись согласно концепции, разработанной Украинским институтом национальной памяти (УИНП), а Великая Отечественная война должна называться «советско-немецкой фазой Второй Мировой войны».

Мандзий рекомендовала до конца октября 2020 года провести в школах совещания по данному вопросу, а учителей, которые не преподают историю согласно концепции УИНП, — наказывать вплоть до увольнения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в украинском учебнике истории за 11-й класс было найдено фото депортации евреев в немецкие концлагеря. В подписи к фотографии было указано, что это «украинцы», высылаемые из Польши.

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