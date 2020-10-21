Москва, , 15:37 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о Федеральной службе безопасности (ФСБ) и Службе внешней разведки (СВР), передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

Определяется процедура проведения консультаций президента РФ с Советом Федерации по вопросу назначения на должность руководителей ФСБ России и СВР России: глава государства вносит в Совет Федерации представления по кандидатурам руководителя ФСБ России, руководителя СВР России и другие материалы, характеризующие представляемые кандидатуры, а Совет Федерации не позднее недельного срока со дня получения указанных представления и материалов информирует в письменной форме президента РФ о результатах рассмотрения представленной кандидатуры.

В отношении военнослужащих, федеральных государственных гражданских служащих и работников органов ФСБ России, а также в отношении сотрудников органов внешней разведки РФ устанавливается запрет иметь вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства — если это не обусловлено решением задач соответственно оперативно-служебной и разведывательной деятельности.

Развитие парламентского контроля за сферой внешней разведки глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») считает перспективным.

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