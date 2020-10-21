Абуджа, , 15:48 — REGNUM Президент Нигерии Мухаммаду Бухари призвал жителей страны к «взаимопониманию и спокойствию» на фоне общенациональных протестов против жестокости полиции. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на обращение президента к нации.

По информации правозащитников, несколько протестующих были застрелены или ранены во вторник, 20 октября, когда вооруженные лица открыли огонь по протестующим в Лагосе. Военнослужащие армии Нигерии, однако, отрицают свою причастность к стрельбе.

В заявлении президента не упоминалось о насильственных действиях против протестующих, но говорилось, что он привержен осуществлению полицейских реформ. В нем также говорилось, что президент приветствует создание судебных коллегий по всей стране для расследования сообщений о жестокости полиции.

Правительство штата Лагос подтвердило, что по меньшей мере 28 человек были ранены в ходе перестрелки во вторник, 20 октября. Губернатор самого густонаселенного нигерийского штата Лагос совершил визит в больницу к протестующим, получившим ранения. Бабаджиде Санво-Олу обвинил в стрельбе «силы, находящиеся вне нашего прямого контроля».

По информации репортеров, кандидат в президенты США Джо Байден и бывший госсекретарь США Хилари Клинтон призвали положить конец подавлению протестов. Звезда нигерийского футбола Одион Игало поделился в интернете видео, в котором он выразил свой гнев по поводу вчерашнего разгона протестующих в Лагосе. Нападающий «Манчестер Юнайтед» заявил, что ему «стыдно за правительство», и призвал другие страны выразить свою поддержку протестующим, которые протестуют против жестокости полиции.

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