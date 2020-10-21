Москва, , 15:47 — REGNUM Перехват двух американских бомбардировщиков над Беринговым морем осуществили экипажи российских истребителей МиГ-31 и Су-35. Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной, который входит в Минобороны РФ.

Инцидент произошёл 21 октября. Радары зафиксировали над нейтральными водами Берингова моря две цели, которые приближались к госгранице. Для их опознавания и недопущения нарушения границы в небо поднялись дежурные истребители по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа.

Пилоты опознали в целях два стратегических бомбардировщика B-1В ВВС США и сопроводили их над акваторией Берингова моря. Нарушений границы не произошло, истребители вернулись на аэродром базирования. Их полёт проходил в строгом соответствии с международными правилами, подчеркнули в центре управления обороной.