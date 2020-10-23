Варшава, , 01:16 — REGNUM Не нужны Польше деньги ЕС, если за них приходится платить потерей культуры и идентичности, — так, вкратце, можно передать смысл высказывания главы правящей польской партии «Право и Справедливость» Ярослава Качиньского. Как реагирует Евросоюз на нежелание Польши «стричься под общеевропейскую гребенку» и как Качиньский добрым словом помянул времена Советского Союза, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Качиньского, Польша наложит вето на бюджет Евросоюза, если тот продолжит «угрозы и шантаж», а также нападения «на нашу идентичность, нашу свободу, наш суверенитет». Эксперты разошлись во мнениях о том, было ли высказывание Качиньского блефом, направленным на поднятие боевого духа польской аудитории, или же реальной угрозой Евросоюзу. Французская газета Le Parisien высказала недоверие, что кто-нибудь может поступиться выгодой в 125 млрд евро, именно столько субсидий получает Польша от ЕС.

А вот немецкий источник призвал внимательнее отнестись к «политикам типа Качиньского» и увидел в его высказываниях возможность «неудачи всего ЕС». Интересно, что Польша не является единственной страной, готовой применить вето к принятию бюджета ЕС, но только она готова это сделать по идейным соображениям. А из отношения Польши к своей культурной идентичности будет, похоже, складываться отношение к ней ее европейских соседей.

Читайте статью Станислава Стремидловского «Советский Союз для Качиньского оказался свободнее Евросоюза».