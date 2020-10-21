Стокгольм, , 16:03 — REGNUM Шведская нефтяная компания Preem недвусмысленно предложила «Зеленым» оказать политическую помощь, чтобы справиться с критикой «Умеренных» в отношении закулисных переговоров представителей правительства и нефтяных лоббистов по вопросу планируемого расширения нефтеперерабатывающего завода в Люсечиле. Об этом сообщила газета Expressen.

Ранее журналисты издания выяснили, что государственный секретарь по вопросам климата Ева Сведлиг и министр окружающей среды Исабелла Левин провели две встречи с генеральным директором Preem Магнусом Хаймбургом. Тесные и взаимно дружественные контакты между правительством и Preem рассматриваются как сомнительные, потому что создается впечатление, что нефтяная компания получает преимущества на рынке перед своими конкурентами.

Журналисты отмечают, что вскоре выяснились более откровенные подробности «взаимоотношений» нефтяников Preem и «Зеленых». Оказалось, что лоббист Preem Людвиг Коллберг в сообщении в соцсети Twitter пресс-секретарю министра Левин Якобу Лундгрену предложил партии оказать помощь в отражении критики «Умеренных», которые обратили внимание на подозрительные контакты правительственных чиновников и частного бизнеса.

«Видел, что «Умеренные «прореагировали на статью в Expressen. Если мы вам будем нужны, дайте знать», — написал Коллберг.