Стокгольм, , 15:30 — REGNUM 20 октября Шведское управление связи и телекоммуникаций отказало китайскому IT-гиганту Huawei в доступе к покупке частот сети 5G на территории Швеции. В КНР уже предупредили, что данное решение будет иметь последствия для шведских компаний. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен в ответ на это заявил, что принятое на официальном уровне решение не допустить компанию Huawei к сети 5G не нацелено на Китай как государство.

«Швеция должна занять объективную позицию и исправить свое неправильное решение, чтобы избежать негативных последствий для шведских компаний в Китае», — заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

В свою очередь, Лёвен принял к сведению угрозу ответных мер со стороны Китая, дав понять, что отказ Huawei в доступе к 5G на территории Швеции не является политической акцией.

«Вся цель принятого нами законодательства заключается в обеспечении безопасности здесь, в Швеции… Но мы никогда не принимали его против какой-либо страны», — заявил премьер-министр.

Читайте ранее в этом сюжете: Huawei представляет угрозу для безопасности Швеции – Dagens Nyheter