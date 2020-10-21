Париж, , 15:58 — REGNUM Сотрудники французского журнала Nouvelle République стали жертвами угроз в социальных сетях после публикации карикатур на пророка Мухаммеда, авторами которых являются художники из скандально известного журнала Charlie Hebdo.

Как сообщает Le Figaro, в среду, 21 октября, представители журнала Nouvelle République, выпускаемого во французском городе Тур, подали жалобу в правоохранительные органы из-за угроз, поступающих журналистам после публикации карикатур на пророка Мухаммеда, посвященных памяти учителя истории Самуэля Пати от рук исламского экстремиста.

Напомним, 25 сентября 2020 года два человека были ранены недалеко от прежней штаб-квартиры Charlie Hebdo — французского сатирического журнала, 2 сентября повторно опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда и ставшего объектом многочисленных угроз со стороны экстремистских группировок.

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