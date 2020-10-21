Москва, , 15:19 — REGNUM Только восстановление торгово-экономических отношений России и Украины может остановить падение украинской экономики. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 октября заявил депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на круглом столе по вопросам торгово-промышленного сотрудничества России и Украины в Торгово-промышленной палате (ТПП) России.

«Мы считаем, необходимо изменить радикальным образом экономический курс нашей страны, восстановить торгово-экономические отношения с Российской Федерацией, со странами СНГ, изменить налоговую и таможенную политику», — заявил Медведчук.

«Только таким образом мы можем остановить падение украинской экономики, наладить её экспортный потенциал для реализации продукции в том числе в РФ и восстановить ситуацию к лучшему», — указал он.

В рамках мероприятия представители Украины и России обсудили механизмы восстановления экономических отношений между Россией и Украиной.

На круглом столе в Торгово-промышленной палате России от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» присутствовали народный депутат Украины, член комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Тарас Козак, глава подкомитета по государственной экономической политике комитета Верховной рады Украины по экономическому развитию Александр Колтунович.

Ранее на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин поддержал предложение снять ограничения с нескольких украинских предприятий, которое ранее выдвинул премьер-министр России Михаил Мишустин.

Речь идет о следующих компаниях: «Брацлав», Барский машиностроительный завод и Рубежанский картонный комбинат. Все они ориентированы на экспорт товаров в Россию.