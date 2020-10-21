Москва, , 15:17 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроекты о судоустройстве в России в рамках реализации новых норм Конституции, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

Предлагается закрепить порядок реализации новых полномочий президента РФ по прекращению полномочий отдельных категорий судей. По представлению главы государства могут быть Совфедом прекращены полномочия судей Конституционного суда, Верховного суда, кассационных и апелляционных судов (в том числе военных), Суда по интеллектуальным правам, включая председателей этих судов и их заместителей.

Такая процедура предусмотрена в случае совершения судьями поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий (предусмотренных федеральным конституционным законом).

Более подробный перечень «провинностей» прописан в Кодексе судебной этики, указал глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Законопроект будет дорабатываться ко второму чтению, отметил парламентарий.

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