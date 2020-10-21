Кемерово, , 15:14 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Cергей Цивилёв сообщил о том, что заболел и имеет характерные для коронавируса симптомы. Видеосообщение главы региона опубликовано на официальном телеграм-канале «Цивилёв.Live».

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"Мы с супругой заболели. У Анны Евгеньевны пришёл положительный тест на коронавирус. Внешние проявления коронавируса у нас одинаковые: температура, катаральные явления, лёгкий кашель. Поэтому мы приняли решение и самоизолировались. Лечение мы будем проходить на дому», — уточнил Цивилёв.

Он подчеркнул, что соблюдает карантин и продолжает руководить правительством в дистанционном режиме.