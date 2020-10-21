Брюссель, 21 октября 2020, 15:12 — REGNUM Зенитные ракетные системы С-400, которая Анкара приобрела у России, не могут быть интегрированы в единую систему противоракетной обороны Североатлантического альянса. Об этом сегодня, 21 октября, в Брюсселе перед началом заседания глав минобороны стран НАТО, которое проходит в режиме видеоконференции, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
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Он подчеркнул, что «озабочен решением Турции о покупке С-400» и напомнил, что неоднократно поднимал этот вопрос в ходе встреч в Анкаре.
Столтенберг добавил, что страны сами решают, какое вооружение приобретать, при этом важным является обеспечение необходимой совместимости в рамках НАТО.
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Напомним, согласно контракту, подписанному Турцией и Россией в 2017 году на сумму 2,5 млрд долларов, Москва поставила Анкаре четыре дивизиона ЗРК С-400 «Триумф». Из-за этого шага Анкары Вашингтон принял решение об исключении Турции из проекта F-35. В середине октября Анкара впервые осуществила запуски ракет систем ПВО С-400, купленных у России. Отмечалось, что все три выпущенные ракеты успешно поразили назначенные цели.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что приобретённые Анкарой у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 могут быть угрозой для самолётов союзников Турции по НАТО и привести к введению США санкций в отношении Анкары. В этой связи он призвал Турцию к сотрудничеству с союзниками в вопросе поиска альтернативного варианта российским ЗРС.