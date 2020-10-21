Брюссель, , 15:12 — REGNUM Зенитные ракетные системы С-400, которая Анкара приобрела у России, не могут быть интегрированы в единую систему противоракетной обороны Североатлантического альянса. Об этом сегодня, 21 октября, в Брюсселе перед началом заседания глав минобороны стран НАТО, которое проходит в режиме видеоконференции, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

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Он подчеркнул, что «озабочен решением Турции о покупке С-400» и напомнил, что неоднократно поднимал этот вопрос в ходе встреч в Анкаре.

«Эта система не может быть интегрирована в единую систему ПВО НАТО», — подчеркнул генсек, слова которого приводит РИА Новости, добавив, что поддерживает усилия по нахождению альтернативных вариантов.

Столтенберг добавил, что страны сами решают, какое вооружение приобретать, при этом важным является обеспечение необходимой совместимости в рамках НАТО.

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Напомним, согласно контракту, подписанному Турцией и Россией в 2017 году на сумму 2,5 млрд долларов, Москва поставила Анкаре четыре дивизиона ЗРК С-400 «Триумф». Из-за этого шага Анкары Вашингтон принял решение об исключении Турции из проекта F-35. В середине октября Анкара впервые осуществила запуски ракет систем ПВО С-400, купленных у России. Отмечалось, что все три выпущенные ракеты успешно поразили назначенные цели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что приобретённые Анкарой у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 могут быть угрозой для самолётов союзников Турции по НАТО и привести к введению США санкций в отношении Анкары. В этой связи он призвал Турцию к сотрудничеству с союзниками в вопросе поиска альтернативного варианта российским ЗРС.