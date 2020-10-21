Санкт-Петербург, , 15:30 — REGNUM Контрольно-счетная палата Петербурга достойна больших бюджетов, чем имеет сейчас. Об этом заявил депутат Заксобрания от «Единой России» Андрей Васильев, передает 21 октября корреспондент ИА REGNUM.

Васильев указал, что на финансовый контроль следует тратить не меньше 1% от расходной части бюджета региона. Таким образом, Петербургу стоило бы пустить на КСП 7 млрд рублей в год, а не около 200 млн, как сейчас. В результате Северная столица РФ отстает от среднеевропейских показателей в этой сфере почти в 30 раз.

Заметим, сейчас в КСП Петербурга работают 115 человек. Заксобрание на пленарном заседании 21 октября решило отложить вопрос о расширении штата аудиторов. Предполагалось, что штат будет увеличен до 135 сотрудников, но теперь этот вопрос рассмотрят только в январе 2021 года, чтобы не тратить на палату больше денег в сложный «коронавирусный» год.

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