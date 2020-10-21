Москва, , 15:09 — REGNUM Украинский порт «Черноморск» (в прошлом «Ильичевский») находится в бедственном положении из-за санкций России и Украины друг против друга. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 октября заявил депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на круглом столе по вопросам торгово-промышленного сотрудничества России и Украины в Торгово-промышленной палате (ТПП) России.

«В целом Ильичевский порт — знаковое предприятие, которое было известно когда-то на всей территории Советского Союза, и в условиях независимой Украины это предприятие было градообразующим для Одесской области, (значимым) для всей страны», — заявил Медведчук.

«На сегодняшний день с учётом того, что грузооборот фактически снизился и приближается к нулевой отметке, умирает Ильический порт. Это южные ворота Украины, суверенной независимой страны. Это происходит именно из-за тех процессов, что нарушены торгово-экономические кооперационные связи с Российской Федерацией», — указал он.

По данным администрации морских портов Украины (АМПУ), объём грузооборота морского порта «Черноморск» (бывший Ильичевский) за январь-июль 2020 года составил 13,29 млн тонн, что на 6,3% ниже показателя аналогичного периода за 2019 год.

Ранее на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин поддержал предложение снять ограничения с нескольких украинских предприятий, которое ранее выдвинул премьер-министр России Михаил Мишустин.

Речь идет о следующих компаниях: «Брацлав», Барский машиностроительный завод и Рубежанский картонный комбинат. Все они ориентированы на экспорт товаров в Россию.