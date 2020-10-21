Париж, , 15:12 — REGNUM Мэр Парижа Анн Идальго предложила «ввести во всех школах» Франции «неделю, посвященную светскости» после зверского убийства учителя Самуэля Пати в коммуне Конфлан-Сент-Онорин.

В своем интервью журналу Liberation 21 октября мэр Парижа заявила, что правительство «должно защищать нашу неделимую, светскую, демократическую и социальную Республику».

«Мне хотелось бы, как и другим мэрам французских городов, чтобы одна неделя во всех колледжах, школах и лицеях Франции была посвящена светскости и республиканским ценностям», — добавила Идальго.

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября Абдулах Анзоров убил и обезглавил Пати, который во время уроков показывал сатирические образы пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал преступление как теракт.

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