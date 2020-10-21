Киев, 21 октября 2020, 15:08 — REGNUM Проведение опроса избирателей, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским, оплатит партия «Слуга народа». Об этом официально заявили 21 октября в пресс-службе партии.
В пресс-службе отметили, что соответствующее решение было принято 20 октября 2020 года на заседании высшего совета партии.
Как заявили в «Слуге народа», опрос будет проводить некая компания, специализирующаяся на так называемых экзит-полах — опросах при выходе с избирательных участков. Мероприятие не будет считаться политической агитацией, поскольку в ходе исследования не будет использоваться партийная символика.
Все расходы, связанные с опросом, будут отражены в соответствующем отчёте, который будет подан в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что опрос, инициированный Зеленским, нарушает конституцию Украины и является вмешательством в ход избирательной кампании.
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