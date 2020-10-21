Киев, , 15:08 — REGNUM Проведение опроса избирателей, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским, оплатит партия «Слуга народа». Об этом официально заявили 21 октября в пресс-службе партии.

«Пять вопросов от президента Украины — кто будет финансировать это исследование? Отвечаем официально: политическая партия «Слуга народа», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что соответствующее решение было принято 20 октября 2020 года на заседании высшего совета партии.

Как заявили в «Слуге народа», опрос будет проводить некая компания, специализирующаяся на так называемых экзит-полах — опросах при выходе с избирательных участков. Мероприятие не будет считаться политической агитацией, поскольку в ходе исследования не будет использоваться партийная символика.

Все расходы, связанные с опросом, будут отражены в соответствующем отчёте, который будет подан в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины.

«Получается, если депутаты партии… оплатят опрос, а его организация стоит приблизительно 100−300 млн гривен, то каждому депутату придётся скинуться по 850 тысяч (примерно $30 тыс. — ИА REGNUM)?» — задался вопросом ведущий телеканала «НАШ» Максим Назаров в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что опрос, инициированный Зеленским, нарушает конституцию Украины и является вмешательством в ход избирательной кампании.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Рады обвинил Зеленского в нарушении конституции