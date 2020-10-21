Москва, , 14:59 — REGNUM Украина теряет около 20 млрд в год из-за санкций против России и контрсанкций. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 октября заявил депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на круглом столе по вопросам торгово-промышленного сотрудничества России и Украины в Торгово-промышленной палате (ТПП) России.

«Сложилась ситуация, когда мы, с одной стороны, не нарастили экспорт в страны Евросоюза… в страны Евросоюза если и нарастили, то это несколько миллиардов. А с другой стороны, мы потеряли около 20 млрд в год экспортного потенциала при реализации выручки нашей продукции на территории Российской Федерации и стран СНГ», — заявил Медведчук.

«Результат на сегодняшний день очевиден. Этот результат свидетельствует о том, что без радикального изменения курса нашей страны мы не можем двигаться вперёд», — указал он.

Ранее на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин поддержал предложение снять ограничения с нескольких украинских предприятий, которое ранее выдвинул премьер-министр России Михаил Мишустин.

Речь идет о следующих компаниях: «Брацлав», Барский машиностроительный завод и Рубежанский картонный комбинат. Все они ориентированы на экспорт товаров в Россию.

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