Сеул, , 15:09 — REGNUM Министры обороны Южной Кореи и Китая провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Корейском полуострове и пути развития военного сотрудничества. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского министерства обороны.

В рамках диалога министр обороны Китая Вэй Фэнхэ поздравил Со Ука со вступлением в должность, поблагодарил правительство Южной Кореи за помощь в доставке на родину останков китайских солдат, погибших на Корейской войне (1950−1953 гг.), а также пригласил южнокорейского коллегу в Пекин.

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В свою очередь, министр обороны Южной Кореи Со Ук призвал Пекин играть роль в обеспечении мира и стабильности на Корейском полуострове.

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