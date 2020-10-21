Брюссель, , 15:00 — REGNUM Стратегическая концепция Североатлантического альянса (НАТО) должна быть обновлена из-за действий России и Китая, а также из-за новых террористических угроз. Об этом 21 октября заявил генсек альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в преддверии видеоконференции министров обороны стран НАТО, которая состоится 22−23 октября.

По словам главы альянса, за последние десять лет в области безопасности произошли фундаментальные изменения.

«Пришло время модернизировать, адаптировать и пересмотреть стратегическую концепцию НАТО, так как мы наблюдаем более напористую Россию, подъем ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), рост терроризма, рост киберугроз, проблемы изменения климата. Мы видим изменение баланса сил на примере Китая», — заявил Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о создании нового космического центра Североатлантического альянса на немецкой авиабазе Рамштайн будет принято 22 октября главами минобороны стран-участниц данного объединения.

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