Москва, , 14:54 — REGNUM Законопроект о новых требованиях к Уполномоченному по правам человека в РФ Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября. Инициатива внесена в нижнюю палату парламента президентом РФ Владимиром Путиным в рамках реализации новых положений Конституции РФ.

Законопроектом закрепляется требование к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации постоянно проживать в Российской Федерации.

Также проект федерального конституционного закона устанавливает дополнительные запреты, связанные с пребыванием в должности омбудсмена, а именно, устанавливается запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

Глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») поддержал предложение распространить такие требования и на региональных омбудсменов.

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