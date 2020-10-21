Подгорица, , 14:52 — REGNUM Министерство обороны Черногории проинформировало общественность о том, что военные учения в долине горы Синявина будут отложена до тех пор, пока все условия для них не будут выполнены.

Напомним, что местные жители и экологи активно выступали против этого места для проведения военных учений, так как, по их мнению, это нанесет непоправимый ущерб природе.

Также эксперты отметили, что условия для выполнения стрельб не соблюдаются.

В свою очередь ситуацию прокомментировал и глава НАТО Йенс Столтенберг. По его мнению, нужно защитить и природу, и провести военные учения в подходящем для этого месте.

Напомним, что Черногория является членом НАТО с 2017 года.