Москва, , 14:52 — REGNUM Ответные санкции России против Украины нанесли гораздо больший урон украинской экономике, чем ограничения, наложенные Киевом против России, российской. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 октября заявил депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на круглом столе по вопросам торгово-промышленного сотрудничества России и Украины в Торгово-промышленной палате (ТПП) России.

«Санкционная политика, которая вводилась якобы как экономический (инструмент) наказания, естественно, не показала положительного опыта ни для одной из стран. Но могу сказать, что санкции против Украины являются более тяжкими и повлекли крайне отрицательные результаты для экономики нашей страны», — заявил Медведчук.

«Наш рынок, экспортный потенциал Украины — это в первую очередь Российская Федерация и страны СНГ. После введения ответных санкций мы практически потеряли (это направление)», — подчеркнул он.

Ранее на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин поддержал предложение снять ограничения с нескольких украинских предприятий, которое ранее выдвинул премьер-министр России Михаил Мишустин.

Речь идет о следующих компаниях: «Брацлав», Барский машиностроительный завод и Рубежанский картонный комбинат. Все они ориентированы на экспорт товаров в Россию.