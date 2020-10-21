Москва, , 14:50 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, направленный на защиту прав и интересов садоводов и дачников, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

Предлагается наделить членов садоводческих или огороднических товариществ, а это около 60 миллионов граждан, правом определить в уставе максимально удобные всем дату, время, место проведения и повестку ежегодного очередного общего собрания своих членов, отметила автор инициативы вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Для оповещения всех своих членов сегодня товарищества вынуждены направлять информацию о собрании почтой письмом с уведомлением, стоимость которого доходит до 80 рублей, отметила парламентарий.

Госдума намерена принять закон в третьем чтении на заседании 22 октября.