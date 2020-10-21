Пекин, , 14:47 — REGNUM В министерстве иностранных дел Китая ничего не знают о наличии банковских счетов у президента США Дональда Трампа в КНР. Об этом сегодня, 21 октября, в ходе пресс-конференции с журналистами заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Чжао Лицзянь, отвечая на соответствующий вопрос репортёра Bloomberg.

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Дипломат подчеркнул, что не в курсе этой ситуации.

«Китай всегда решительно выступал против того, чтобы кто-либо в Соединённых Штатах говорил о Китае в ходе предвыборных компаний», — добавил предсавитель МИД КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным газеты The New York Times, которая ссылается на налоговые отчёты президента США Дональда Трампа, у главы Белого дома есть банковские счета и в Китае. Речь идёт о счёте, принадлежащем компании Trump International Hotels Management LLC. С 2013 по 2015 год эта компания уплатила более $188 тыс. налогов в Китае. Также компании американского президента имеют свои счета в Великобритании и Ирландии. При этом банковские счета оформлены на юридических лиц, поэтому они не попадают в открытые финансовые отчеты Трампа.

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