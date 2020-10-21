Киев, , 14:48 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают заявление вице-премьер-министра страны — министра по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексея Резникова о том, что после «деоккупации Донбасса» к местным жителям, «коллаборантам», должно применяться поражение прав, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что в одном из интервью Резников заявил, что факт коллаборации и «потакания оккупационному режиму» — это уже отказ от признания власти страны, гражданами которой они являются, то есть правонарушение.

«Люди, которые сегодня добровольно находятся под оккупационным режимом у власти, не могут избирать и быть избранными в органы местной и центральной власти как минимум достаточно длительное время. Вот это я называю поражением прав», — уточнил чиновник.

Политик, экс-депутат Верховной рады Евгений Филиндаш согласен, что коллаборационисты действительно должны понести ответственность, вплоть до уголовной, за государственную измену, но практические последствия этого будут не те, что видят нынешние чиновники.

«Поэтому все те, кто, начиная с 2014 года были (и продолжают оставаться) организаторами и подпевалами оккупационного евромайданного режима, превратившего Украину в колонию Запада, должны за это ответить. Начиная с Турчинова-Яценюка-Порошенко и компании, «соросят» всех мастей, и заканчивая теми, кто продолжает ту же линию и в действующей власти. Включая самого Резникова и иже с ним», — заявил политик.

Филиндаш напомнил, что по закону государственная измена — это деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, безопасности страны, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.