Подгорица, , 14:53 — REGNUM Лидер оппозиционной партии «Движение за перемены» Небойша Медоевич в интервью черногорскому телеканалу 21 октября заявил, что решительно выступает за то, чтобы после смены правительства в Черногории образовался специальный орган внутренней разведки по образцу ФБР в США. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Он указал, что новое учреждение должно состоять из профессионалов с технической, материальной и кадровой поддержкой опытных сотрудников из Соединенных Штатов и Италии.

«Это специальное агентство внутренней разведки должно иметь полномочия самостоятельно вести расследования по самым тяжким уголовным преступлениям организованной преступности и коррупции», — отметил Медоевич.

По его словам, ведомство должно быть оснащено самой современной техникой для криминалистического расследования, собственным следственным центром, системой перехвата электронных сообщений и тайного наблюдения, а также специальным оперативным подразделением, которое будет осуществлять аресты подозреваемых, а также будет располагать современным оснащением и автотранспортом.

«Это агентство должно иметь подготовленных экспертов для финансовой экспертизы и раскрытия фактов отмывания денег через банковские и небанковские операции», — отметил Медоевич.