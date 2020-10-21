Подгорица, , 14:43 — REGNUM В Черногории после смены правительства должно быть создано специальное агентство по борьбе с коррупцией и организованной преступностью по примеру Федерального бюро расследований США (ФБР), считает лидер Движения за перемены Небойша Медоевич.

«Помимо политических изменений, необходимо провести резкие и радикальные реформы в обеззараживании полиции, прокуратуры, судов и агентства национальной безопасности (АНБ) от людей, получающих зарплату у мафии», — сказал Медоевич.

По его словам, параллельно с этим необходимо приступить к построению новой инновационной системы борьбы с мафией и коррупцией на более высоких уровнях власти.

«Это можно сравнить с тем фактом, что организованная преступность уже поглотила государство и что на территории Черногории сложились мощные ветви глобальных мафиозных картелей», — говорится в заявлении Медоевича.