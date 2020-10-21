Варшава, , 14:46 — REGNUM В настоящее время для Польши, возможно, существует угроза третьей волны распространения коронавирусной инфекции. Об этом 21 октября премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, во время своего выступления в польском парламенте.

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«Мы имеем дело сегодня с очень опасным явлением — со второй волной (распространения коронавируса — ред.), и нужно сказать здесь также, что, возможно, нам угрожает третья волна, потому что мы зависим от того, будет ли изобретено лекарство или вакцина от COVID-19», — сказал Моравецкий.

Также он отметил, что в связи с этим на сегодняшний день стратегией и принципом для Польши является такое выстраивание общественной и экономической жизни, при котором одновременно возможно будет учиться, работать, жить, не закрывать экономику и параллельно «перерезать» пути передачи коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Польше за минувшие сутки было выявлено 10 040 новых заразившихся SARS-CoV-2, что стало самым большим числом за все время пандемии.