Джакарта, , 14:38 — REGNUM В индонезийской компании PT Bio Farma опровергли новость о том, что китайская компания Sinovac предоставит Бразилии вакцину от COVID-19 по цене ниже, чем для Индонезии, сообщает Kompas.

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«Цена вакцины должна соответствовать согласованной на международном уровне стандарту», — говорится в заявлении компании.

Ожидается, что цена вакцины от коронавируса компании Sinovac составит около 200 000 индонезийских рупий ($13,6) за дозу.

В настоящее время клинические испытания вакцины от коронавируса продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, по состоянию на 21 октября 2020 года в стране выявлено 373 109 случаев заражения SARS-CoV-2.

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