Москва, , 14:37 — REGNUM Руководство и рабочие трёх украинских компаний, с которых ранее было решено снять ограничения на поставку продукции в России, приветствуют отмену санкций. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 октября заявил депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на круглом столе по вопросам торгово-промышленного сотрудничества России и Украины в Торгово-промышленной палате (ТПП) России.

«И рабочие, и руководство очень довольны этим», — заявил Медведчук.

Он отметил, что ранее посетил предприятия, с которых были сняты ограничения, и пообщался с работающим на них персоналом.

«Это движение однозначно должно быть двухсторонним. Мы помним историю этих санкций: санкции были введены Россией как ответные санкции после того, как Украина присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении России», — указал он.

Ранее на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин поддержал предложение снять ограничения с нескольких украинских предприятий, которое ранее выдвинул премьер-министр России Михаил Мишустин.

Речь идет о следующих компаниях: «Брацлав», Барский машиностроительный завод и Рубежанский картонный комбинат. Все они ориентированы на экспорт товаров в Россию.