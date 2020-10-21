Киев, , 14:35 — REGNUM Причиной для новой битвы в борьбе Украины за независимую национальную идентичность и против многих веков российского доминирования недавно стал борщ, пишет американское издание Atlantic Council.

Данную статью сегодня, 21 октября, цитируют центральные украинские СМИ, в частности УНИАН.

В материале говорится, как Украина надеется добиться, чтобы международное сообщество признало именно эту страну местом исторического происхождения борща, включив его в список культурного наследия ЮНЕСКО.

«Эта кампания — очередной шаг в украинских усилиях дистанцироваться от России, чьи утверждения об истории, культуре, языке и даже кулинарии часто затмевают украинские на мировой арене», — подчеркивают эксперты Atlantic Council.

Далее издание прогнозирует, что в «битве за борщ» Россия вряд ли покорно признает поражение. СМИ утверждает, что после того как министерство культуры Украины приняло свое решение о признании блюда частью национального культурного наследия, Москва решительно дала понять, что ее эти кулинарные инициативы Киева не устраивают.

ИА REGNUM напоминает, что в начале октября министерство культуры и информационной политики Украины включило культуру приготовления украинского борща в национальный список элементов нематериального культурного наследия страны. Вместе с тем эта новость не вызвала в стране никакого резонанса, и до публикации Atlantic Council украинцы ничего не знали о том, что по данному вопросу идет серьезный международный конфликт.