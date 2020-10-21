Москва, , 14:33 — REGNUM Соблюдение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе обсудили министр иностранных дел России Сергей Лавров с коллегами из Армении и Азербайджана, сообщили 21 октября в пресс-службе МИД РФ.

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Лавров провел две раздельные встречи с главами МИД Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым. Стороны обсудили реализацию ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня в Карабахе и создание условий для его регулирования.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября главы России и Азербайджана Ильхам Алиев и Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

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