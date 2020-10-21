Белград, , 14:35 — REGNUM Премьер-министр временных приштинских учреждений Авдулла Хоти на пресс-конференции 21 октября заявил, что в самопровозглашенном Косово не будет сформировано сообщество сербских муниципалитетов с исполнительными полномочиями, подчеркнув, что это закрытый вопрос, хотя и существует обязательство по его созданию. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

«Конституция Косово была поставлена под угрозу в 2013 году, когда Брюссельское соглашение было ратифицировано. Этот вопрос теперь закрыт, хотя и существует такое обязательство. Если подписывается соглашение, то оно должно быть ратифицировано. Это не зависит от решения органов исполнительной власти», — подчеркнул Хоти на пресс-конференции в Приштине.

Заявление Хоти последовало через неделю после запроса специального представителя ЕС по диалогу Сербии и Косово Мирослава Лайчака, что окончательное соглашение с Белградом не может быть достигнуто без формирования сообщества сербских муниципалитетов.