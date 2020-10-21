Киев, 21 октября 2020, 14:31 — REGNUM Опрос украинских избирателей, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, нарушает конституцию страны и является вмешательством в избирательный процесс. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, сообщил 21 октября телеканал 112.ua.
По его словам, «народовластие», анонсированное Зеленским, заканчивается там, где начинаются интересы Международного валютного фонда (МВФ).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины во время своего ежегодного послания заявил, что в стране будет «введено народовластие», а у жителей Украины будут регулярно узнавать мнение по самым важным вопросам.
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