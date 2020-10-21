Киев, , 14:31 — REGNUM Опрос украинских избирателей, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, нарушает конституцию страны и является вмешательством в избирательный процесс. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, сообщил 21 октября телеканал 112.ua.

«В угоду своих рейтингов, своей политической позиции он готов бросить на жертвенник и закон, и конституцию, и наше будущее. Этот опрос — прямая манипуляция и вмешательство в избирательный процесс нашей страны, а значит, преступление, за которое их будут судить», — сказал Кива.

По его словам, «народовластие», анонсированное Зеленским, заканчивается там, где начинаются интересы Международного валютного фонда (МВФ).

«Когда стоял вопрос о продаже земли, то президент не слышал ни народ, ни оппозицию, а всего лишь действовал по указке МВФ и своих хозяев», — добавил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины во время своего ежегодного послания заявил, что в стране будет «введено народовластие», а у жителей Украины будут регулярно узнавать мнение по самым важным вопросам.

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